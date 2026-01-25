Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 19:15

Polícia britânica detém 86 pessoas em protesto de apoio a ativista preso e em greve de fome

A polícia de Londres informou que 86 manifestantes foram detidos na noite de sábado após invadiram a prisão de Londres para protestar em apoio ao ativista Umer Khalid, do grupo Palestine Action.

