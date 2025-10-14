Sábado – Pense por si

14 de outubro de 2025 às 17:27

Polícia belga usa canhões de água para dispersar manifestantes

Milhares de pessoas saíram, esta terça-feira, às ruas de Bruxelas num dia de greve nacional convocado por vários sindicatos.

