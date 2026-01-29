Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 19:49

Muro cai na sequência do mau tempo em Belas

Um muro desabou na manhã desta quinta-feira, pelas 9h00, em Belas, na sequência da tempestade Kristin que já provocou vários estragos pelo País. Segundo os moradores, este incidente já estava "para acontecer".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente