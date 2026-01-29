Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 20:31

Imagens impressionantes captadas por drone mostram os efeitos do mau tempo em Alcácer do Sal

A cidade do distrito de Setúbal foi das que pediu ao Governo que decrete o estado de calamidade devido às inundações causadas pela subida do rio Sado. Zona da baixa foi a mais afetada e até a praça de touros ficou alagada.

