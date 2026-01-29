Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 20:40

Trump anuncia ordem de reabertura do espaço aéreo venezuelano para voos comerciais

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que instruiu as autoridades norte-americanas a reabrirem o espaço aéreo comercial sobre a Venezuela até ao final desta quinta-feira, permitindo que aeronaves civis retomem voos depois de meses de restrições.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30