29 de janeiro de 2026 às 20:08

Temporal em Portugal: Qual é a responsabilidade das seguradoras?

"A primeira coisa [a fazer] é tirar fotografias. Hoje toda a gente tem um telemóvel, é pegar nesse telemóvel e tirar fotografias a todos os danos que se foram sofrendo. Entretanto, ir também preparar alguma listagem de todos os bens afetados, quer da casa quer de recheio, e fazer chegar essa informação o mais rapidamente à companhia", salienta Rui Silva, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), no NOW.

