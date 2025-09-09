Sábado – Pense por si

09 de setembro de 2025 às 12:44

“Podíamos ter morrido”: ativista Miguel Duarte estava a bordo da flotilha para Gaza no momento do ataque

Ataque de drone aconteceu na segunda-feira à noite, perto do porto de Tunes, na Tunísia. No momento do ataque, apenas seguia Miguel Duarte no barco com bandeira portuguesa.

