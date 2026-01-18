Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 11:51

Paulo Rangel vota e aproveita para lembrar importância da eleição de um Presidente da República

Ministro dos Negócios Estrangeiros considerou que a campanha ofereceu "ampla oportunidade de debate", mas que foi "muito longa".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30