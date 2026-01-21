Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 14:15

Parlamento Europeu faz minuto de silêncio pelas vítimas de acidente ferroviário em Espanha

O Parlamento Europeu observou, esta quarta-feira, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente ferroviário de domingo em Adamuz, Espanha. Pelo menos 42 pessoas morreram e 150 ficaram feridas.

