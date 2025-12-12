Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 12:48

“Parece que temos uma casa flutuante”: moradora filma casa cercada pelas cheias em Washington

O estado norte-americano de Washington esteve em estado de emergência, na quinta-feira, devido às chuvas torrenciais. Mariah Brosa, que vive numa zona à beira-rio em Concrete, filmou a sua casa totalmente rodeada por água.

