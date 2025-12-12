Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 12:28

Maduro apelida EUA de “Piratas das Caraíbas” após apreensão de petroleiro ao largo da costa da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou duramente os Estados Unidos, esta quinta-feira, apelidando o país de "Piratas das Caraíbas" após a apreensão de um navio petroleiro na costa da Venezuela.

