12 de dezembro de 2025 às 13:05

O momento em que a Marinha francesa interceta barco com mais de duas toneladas de cocaína

A Marinha Francesa divulgou, esta quinta-feira, um vídeo de uma operação de apreensão de droga num barco de pesca na costa das Antilhas Francesas, no Caribe. Foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína.

