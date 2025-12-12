Sábado – Pense por si

Vídeos
12 de dezembro de 2025 às 13:05

"Estamos unidos neste alerta”: Bernardo Ribeiro sobre risco de 8 distritos ficarem sem acesso à imprensa escrita

O Diretor de Record afirma que "é importantíssimo que todos os portugueses tenham acesso a uma imprensa livre" e que o aviso da VASP "coloca Portugal numa desigualdade que não pode ser aceite".

