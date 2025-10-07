Sábado – Pense por si

07 de outubro de 2025 às 21:58

"Paralisação do governo federal dos EUA. Quais as consequências?"

A jornalista do Negócios Carla Pedro explica o que está em causa no "shutdown" da administração pública federal norte-americana, que está a afetar o funcionamento de várias agências e departamentos, e que vai continuar até que republicanos e democratas cheguem a acordo. Saiba também o impacto que a situação está a ter nos mercados.

