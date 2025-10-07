Sábado – Pense por si

07 de outubro de 2025

Mariana Mortágua critica falta de transportes públicos em Leiria

A líder bloquista criticou ainda as políticas do PSD e do Chega e agradeceu o acompanhamento dos diplomatas portugueses quando esteve detida em Israel, em contraste com as ações do Governo.

