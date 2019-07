A carregar o vídeo ...

Avião privado do futebolista aterrou no Funchal este sábado. Cristiano Ronaldo deverá partir para Turim no dia 8 de julho.

16:01

"Para mim é um orgulho estar aqui, ver a família", diz Cristiano











