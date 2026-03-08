Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 17:32

Míssil iraniano intercetado causa buraco em pavimento em Israel

Um buraco no pavimento foi visto em Tel Aviv, em Israel, este domingo, após fragmentos atingirem o local em questão, devido à intercepção de um míssil iraniano.

