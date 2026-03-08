Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 21:12

Imagens mostram ataques israelitas a alvos considerados “terroristas” no Líbano

O exército de Israel divulgou um vídeo, este domingo, que mostra vários ataques a posições militares libanesas. De acordo com os militares israelitas, mais de 600 alvos considerados “terroristas” foram atingidos na última semana em operações aéreas, navais e terrestres.

