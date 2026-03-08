Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 21:45

Gisèle Pelicot juntou-se a milhares de pessoas na marcha parisiense do Dia Internacional da Mulher

Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo de resistência contra a violência sexual, participou numa marcha em Paris para assinalar o Dia Internacional da Mulher, este domingo. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital e de outras cidades de França para defender os direitos das mulheres.

