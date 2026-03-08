Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 22:45

Foram avistadas travessias “ilegais” da Venezuela para votar nas eleições da Colômbia

A Colômbia realiza eleições primárias parlamentares e presidenciais. As imagens mostram um grupo de pessoas a atravessar de forma ilegal a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia com o intuito de votar nas eleições.

