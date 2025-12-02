Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de dezembro de 2025 às 15:43

Papa Leão XIV deixa mensagem de esperança ao despedir-se do Médio Oriente

O Papa Leão XIV terminou, esta terça-feira, a visita ao Líbano, deixando uma mensagem de paz e esperança. Esta foi a primeira visita internacional do Sumo Pontífice, que passou ainda pela Turquia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)