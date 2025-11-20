Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 14:42

PAN critica Governo por dar “mais de 600 milhões de euros em borlas fiscais às empresas que mais poluem e lucram”

Inês Sousa Real disse ainda que o Governo criticou os “mais de 500 milhões de euros de impacto” das propostas do PAN, mas defendeu que o programa do partido cria receita ao acabar essas borlas fiscais, “que são mais do que suficientes para acomodar as propostas".

