03 de fevereiro de 2026 às 15:44

"Nós não nos vamos esquecer", diz Seguro sobre vítimas da tempestade

António José Seguro afirmou, na manhã desta terça-feira, em Proença-a-Nova, que é preciso dar apoio a quem mais precisa neste momento de crise, provocada pelo mau tempo. O candidato presidencial voltou a sublinhar que esta situação não será esquecida.

