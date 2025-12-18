Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de dezembro de 2025 às 13:44

Pai Natal mergulha em aquário gigante no México

É no jardim zoológico de Guadalajara, no México, que existe um Pai Natal que faz piruetas e danças dentro de água, uma atividade que encanta os mais novos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30