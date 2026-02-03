Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 19:18

“Estamos a fazer o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas”, garante primeiro-ministro

Luís Montenegro realçou que a próxima semana “apresenta um desafio grande” e alertou que “em algumas circunstâncias não será possível fazer reparações nas infraestruturas [...] nestes primeiros dias”.

