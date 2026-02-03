Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 17:47

Metais preciosos vivem dias de forte volatilidade 

Carla Pedro, coordenadora de Mercados do Negócios, explica que o arranque deste ano "foi muito bom" a nível de procura de metais preciosos.

