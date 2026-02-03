Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 17:01

“Já estou velho para isto”: Idoso fica sem telhado na casa e sem quintal durante passagem de tempestade Kristin em Leiria

Delfim, de 74 anos, disse à CMTV que pensava que ia ficar sem habitação na noite em que a tempestade devastou o País.

