03 de fevereiro de 2026 às 19:16

André Ventura critica declarações de ministro Castro Almeida

O candidato a Belém considerou que “A maior parte dos salários dos portugueses não são como o salário do ministro da Coesão Territorial e, portanto, não podem ficar dependentes do salário do mês passado”.

