03 de fevereiro de 2026 às 20:16

Comandante Nacional da Proteção Civil fora de Portugal durante tempestades: "É lamentável e leviano"

De acordo com a informação que a revista Sábado conseguiu apurar, Mário Silvestre saiu do país para estar numa formação em Bruxelas. Viajou para a capital belga no dia 26 de janeiro, depois da tempestade Ingrid, no meio da depressão Joseph e mesmo antes da depressão Kristin. A viagem foi autorizada por José Manuel Moura, presidente do organismo, uma vez que, à data da partida, ainda não existia qualquer informação relativa à depressão Kristin.

