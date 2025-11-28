Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 17:08

Pac-man, Labubu e Buzz Lightyear: personagens de animação no desfile do Dia de Ação de Graças em Nova Iorque

Milhares de pessoas juntaram-se nas ruas de Manhattan, no estado norte-americano de Nova Iorque, para a celebração anual do dia de Ação de Graças. O desfile contou com dezenas de balões gigantes, carros alegóricos e bandas filarmónicas.

