30 de janeiro de 2026 às 19:18

“Os seus melhores filmes tiveram um aguçado sentido do aqui e do agora”: recorde a carreira de João Canijo

De “Ganhar a Vida” ao díptico “Viver Mal e Mal Viver”, o jornalista Pedro Henrique Miranda, da revista Sábado, recorda a carreira do realizador João Canijo, nome incontornável do cinema português, que morreu esta quinta-feira, aos 68 anos.

