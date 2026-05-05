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05 de maio de 2026 às 12:11

EUA atacam mais um barco suspeito de narcotráfico nas Caraíbas

As Forças Armadas dos EUA lançaram, esta segunda-feira, mais um ataque contra uma embarcação suspeita de tráfico de droga no Mar das Caraíbas. Duas pessoas morreram.

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