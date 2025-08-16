Sábado – Pense por si

16 de agosto de 2025 às 15:12

Onze mortos e mais de 100 feridos em incêndio numa fábrica na Rússia

Fogo deflagrou numa fábrica industrial na região de Ryazan, provocando onze mortos e 130 feridos, este sábado.

