06 de janeiro de 2026 às 21:15Associated Press

Ministro do Interior venezuelano participa pela primeira vez em marcha pró‑governo em Caracas

Diosdado Cabello, ministro do Interior da Venezuela e uma das figuras mais influentes do regime, marcou presença pela primeira vez numa marcha de apoio ao governo em Caracas. A mobilização reuniu apoiantes do executivo e líderes políticos que exigem unidade em defesa das políticas do país, num momento de elevada tensão política e social.

