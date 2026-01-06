Sábado – Pense por si

06 de janeiro de 2026 às 13:43

Centenas saem às ruas do Rio de Janeiro para protestar contra Trump e intervenção militar na Venezuela

Uma multidão saiu à rua no Rio de Janeiro, Brasil, esta segunda-feira, para se manifestar contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e a intervenção militar dos EUA na Venezuela. Os manifestantes dirigiram-se até ao consulado dos EUA na cidade.

