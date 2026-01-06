Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de janeiro de 2026 às 13:45

Confrontos violentos durante protesto contra cortes no subsídio de combustíveis na Bolívia

A principal central sindical da Bolívia anunciou, esta segunda-feira, a suspensão das negociações com o novo governo de Rodrigo Paz, após a recusa do governante em recuar nos cortes do subsídio aos combustíveis. O protesto nas ruas da capital, La Paz, terminou em confrontos violentos com a polícia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h