06 de janeiro de 2026 às 20:50Associated Press

Líderes assinam projeto sobre garantias de segurança para a Ucrânia em Paris

Chefes de Estado e de Governo de vários países reuniram‑se, esta terça-feira, em Paris para assinar uma declaração conjunta que visa estabelecer garantias de segurança para a Ucrânia, caso um eventual cessar‑fogo seja alcançado.

