06 de janeiro de 2026 às 13:41

Polícia dispara tiros perto do palácio presidencial de Caracas após drones sobrevoarem a área

O governo venezuelano confirmou que a polícia disparou tiros na noite de segunda-feira perto do Palácio Presidencial de Miraflores, na capital, Caracas, para dissuadir drones não identificados que sobrevoavam a área sem autorização.

