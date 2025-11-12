Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 19:43

O silêncio depois da tempestade: dono de edifício observa os danos do forte tornado que passou pelo Brasil

O proprietário de um edifício no Rio Bonito do Iguaçu, Brasil, foi gravado a observar os danos do forte tornado que passou no dia 7 de Novembro, destruindo grande parte da cidade. Morreram pelo menos seis pessoas e 430 ficaram feridas.

