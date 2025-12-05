Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de dezembro de 2025 às 21:24

“O Serviço Nacional de Saúde é essencial enquanto equidade do sistema social do nosso país”, diz Gouveia e Melo

O candidato à presidência da República Henrique Gouveia e Melo defendeu esta sexta-feira que é necessário perceber que modelo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é que o país precisa e como compatibilizá-lo com a medicina privada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h