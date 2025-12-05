Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 21:25

António José Seguro defende que é necessário organizar e regular imigração

O candidato à presidência da República António José Seguro explicou que “precisamos de regularizar o acolhimento e a integração, para que as vantagens que decorrem da imigração não se transformem em desvantagens em algumas das suas dimensões”.

