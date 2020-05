A carregar o vídeo ...

O futebolista internacional português voltou, esta terça-feira, ao centro de treinos da equipa italiana, depois de mais de dois meses afastado devido ao isolamento imposto com a pandemia da covid-19. O jogador português, que esteve isolado na Madeira com a família, apresentou-se no centro Continassa para realizar testes clínicos.

19.05.2020 18:32

O regresso de Cristiano Ronaldo aos treinos da Juventus











