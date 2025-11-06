Sábado – Pense por si

06 de novembro de 2025 às 22:23

Forças policiais vão poder usar câmaras nas fardas em 2026

Além das ‘bodycams’, foram também autorizadas mais de 1.480 câmaras de videovigilância, que vão ser operacionalizadas pelas Câmaras Municipais, segundo a ministra da Administração Interna.

