06 de novembro de 2025 às 21:15

Ms. Rachel usa vestido com desenhos de crianças de Gaza nos prémios Glamour

A criadora de conteúdos infantis esteve nos Glamour Women of the Year Awards com um vestido bordado com desenhos feitos por crianças em Gaza. O gesto, explicou, pretende dar voz às histórias dos mais novos que vivem em zonas de conflito.

