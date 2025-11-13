Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 19:13

“O país não pode parar, mas o Governo tem de perceber que há questões fundamentais que têm de ser resolvidas”, diz André Ventura

Recorde-se que a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e a União Geral de Trabalhadores (UGT) marcaram para 11 de dezembro uma greve geral contra o anteprojeto de reforma da legislação laboral do Governo.

