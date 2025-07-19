Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de julho de 2025 às 17:46

"O objetivo é a suprema humilhação", diz Bolsonaro após buscas da Polícia Federal

Bolsonaro fez a declaração ao sair da sede da Polícia Federal em Brasília, onde lhe foi colocada uma pulseira electrónica para passar a ter os seus passos monitorizados.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente