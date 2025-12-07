Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de dezembro de 2025 às 13:26

Pelo menos 25 mortos em incêndio numa discoteca em Goa: estabelecimento não tinha licença de construção

25 pessoas, incluindo turistas, perderam a vida num incêndio numa discoteca popular no estado indiano de Goa na madrugada de domingo. Já havia sido emitida uma ordem de demolição do espaço, que não foi efetuada pelos dirigentes. Foi aberto um inquérito para se apurarem as causas do sucedido.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)