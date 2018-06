A carregar o vídeo ...

Eunice Gayson morreu na sexta-feira com 90 anos, mas ficará conhecida por ter sido a primeira "Bond girl" do cinema. Recorde a sua cena em "Dr. No" quando James Bond diz a sua mítica fala "Bond, James Bond".

O momento em que James Bond se apresentou pela primeira vez a Eunice Gayson













