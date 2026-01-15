Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 10:13

O momento em que cápsula da SpaceX com astronauta doente e três tripulantes aterra ao largo da Califórnia

Foi a primeira vez que a NASA interrompeu um voo espacial por motivos médicos.

