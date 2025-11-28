Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 19:24

O momento em que adolescente americano libertado de prisão israelita se encontra com o pai

Mohammed Ibrahim, um jovem americano detido durante nove meses sob custódia israelita, foi libertado, na noite de quinta-feira. Estava acusado de atirar pedras a colonos israelitas na Cisjordânia.

